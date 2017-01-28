28.01.2017 | 17:49

В первом корпусе дома № 7 на улице Рахманинова произошел пожар.

В момент возгорания хозяйки дома не было, она находилась на работе. О ЧП ей сообщили соседи, один из них с согласия женщины вскрыл дверь квартиры к приезду пожарных. Тем оставалось лишь потушить пламя, которым была охвачена оконная рама и небольшая площадь рядом с ней.

«Все было выключено. Не знаю, что загорелось, может, телевизор замкнуло», - предположила хозяйка квартиры.

Точную причину возгорания назовут специалисты.