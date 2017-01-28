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Происшествия | Пензенские огнеборцы ликвидировали пожар на ул. Рахманинова

28.01.2017|17:49
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В первом корпусе дома № 7 на улице Рахманинова произошел пожар.

В момент возгорания хозяйки дома не было, она находилась на работе. О ЧП ей сообщили соседи, один из них с согласия женщины вскрыл дверь квартиры к приезду пожарных. Тем оставалось лишь потушить пламя, которым была охвачена оконная рама и небольшая площадь рядом с ней.

«Все было выключено. Не знаю, что загорелось, может, телевизор замкнуло», - предположила хозяйка квартиры.

Точную причину возгорания назовут специалисты.

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Гость|28.01.2017 18:47|

шланги в огороде а это пожарные рукава

Гость|28.01.2017 20:39|

Автоматы выключатели надо строить чтобы не замкнуло

Гость|29.01.2017 01:35|

шланги-это ваши журналисты !

Гость|29.01.2017 09:32|

Там одна Пьянь живёт.

Гость|29.01.2017 10:20|

Да, барак барачный ...

Гость|29.01.2017 10:40|

Чо - телевизорами топятся уже в отсутствие тепла?

Гость|29.01.2017 15:17|

Гость писал(a):

Чо - телевизорами топятся уже в отсутствие тепла?
Дэбил или прикалываешься? Там другая ТЭЦ отапливает.

Имя: Гость
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