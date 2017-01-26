Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 янв 2017|18:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  63.73  |  $  59.67
 

Происшествия | В Сердобске при столкновении машин пострадали женщина и ребенок

26.01.2017|10:25
Печать

В среду, 25 января, в Сердобске произошла авария, в которой пострадали люди.

В 12:41 на улице Куйбышева столкнулись два автомобиля - «Лада-Калина» и Kia Sportage. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», в аварии получили телесные повреждения 39-летняя женщина и 7-летний мальчик.

«Напоминаем о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», - обращается к участникам дорожного движения Главное управление МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
0
0
0
0
Гость|26.01.2017 12:30|

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Калина
когда это сея погремушка стала автомобилем ? сие просто чемодан с болтами ) и не более !

Гость|26.01.2017 13:09|

Гость писал(a):

когда это сея погремушка стала автомобилем ? сие просто чемодан с болтами ) и не более !
Протрезвел, бедолага?

Гость|26.01.2017 13:16|

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость|26.01.2017 15:48|

Гость писал(a):

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД
Ещё один умник объявился. Давно не было.

Гость|26.01.2017 15:54|

Гость писал(a):

Ещё один умник объявился. Давно не было.
А он разве не прав?

Гость|26.01.2017 16:18|

Гость писал(a):

когда это сея погремушка стала автомобилем ?
Как ты сев закончил, так она и стала.

Гость|26.01.2017 16:23|

Гость писал(a):

А он разве не прав?
А если даже он и не прав, все остальные всё равно должны просить у него прощения. Просто за то, что посмели с ним спорить.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!