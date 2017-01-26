26.01.2017 | 10:25

В среду, 25 января, в Сердобске произошла авария, в которой пострадали люди.

В 12:41 на улице Куйбышева столкнулись два автомобиля - «Лада-Калина» и Kia Sportage. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», в аварии получили телесные повреждения 39-летняя женщина и 7-летний мальчик.

«Напоминаем о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей», - обращается к участникам дорожного движения Главное управление МЧС России по Пензенской области.