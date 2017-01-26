В четверг, 26 января, на территории ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской, 1, в Пензе произошло ЧП.
По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Погиб один человек.
На сайте регионального ГУ МЧС появилась информация о том, что в 13:47 26 января в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение: на ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли.
«В результате есть пострадавший. Информация уточняется», - говорится на сайте ГУ МЧС.
На место ЧП выехали замглавы администрации Пензы Владимир Волков, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и его заместитель Александр Дерябин.
penzainform.ru писал(a):Какие последствия этого ЧП? Остановка ТЭЦ или еще что?