26.01.2017 | 14:46

В четверг, 26 января, на территории ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской, 1, в Пензе произошло ЧП.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Погиб один человек.

На сайте регионального ГУ МЧС появилась информация о том, что в 13:47 26 января в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение: на ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли.

«В результате есть пострадавший. Информация уточняется», - говорится на сайте ГУ МЧС.

На место ЧП выехали замглавы администрации Пензы Владимир Волков, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и его заместитель Александр Дерябин.