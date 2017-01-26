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Происшествия | При взрыве на ТЭЦ-1 в Пензе погиб человек

26.01.2017|14:46
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В четверг, 26 января, на территории ТЭЦ-1 на улице Новочеркасской, 1, в Пензе произошло ЧП.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», взорвался паропровод. Погиб один человек.

На сайте регионального ГУ МЧС появилась информация о том, что в 13:47 26 января в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение: на ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли.

«В результате есть пострадавший. Информация уточняется», - говорится на сайте ГУ МЧС.

На место ЧП выехали замглавы администрации Пензы Владимир Волков, начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов и его заместитель Александр Дерябин.

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Гость|26.01.2017 14:51|

penzainform.ru писал(a):

На сайте регионального ГУ МЧС появилась информация о том, что в 13:47 26 января в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пензенской области» поступило сообщение: на ТЭЦ-1 произошло обрушение кровли.
Какие последствия этого ЧП? Остановка ТЭЦ или еще что?

Гость|26.01.2017 14:52|

И в пензе судя по фото сразу лето наступило.

Гость|26.01.2017 14:53|

Прощай, горячая вода.

Гость|26.01.2017 14:55|

что и следовало ожидать товарищи

Гость|26.01.2017 14:56|

Вот как у нас работают на стратегически важных объектах, везде одно распи..во

Гость|26.01.2017 14:57|

это коммунисты со Сталиным виноваты, оставили гнилые трубы и хватило-то их на 30 лет всего.Негодяи.

Гость|26.01.2017 14:57|

Мороз вдарил, пары подняли давление в котлах вот и рвануло. Теперь мёрзнуть будем, там и до апреля месяца завалы не разгрести.

Гость|26.01.2017 14:58|

Гость писал(a):

там и до апреля месяца завалы не разгрести.
зато не платить падлам

Гость|26.01.2017 14:58|

за всего-то 600 км м разрушений. починят к осени.

Гость|26.01.2017 14:59|

Все сделали скрины?

Гость|26.01.2017 14:59|

ну держитесь там, хорошего вам настроения, здоровья

Гость|26.01.2017 15:00|

абама винават

Гость|26.01.2017 15:01|

Ждем видео с места происшествия, а также фото пострадавшего и разрушений.

Гость|26.01.2017 15:01|

трамп починит

Гость|26.01.2017 15:02|

где уже нет горячей воды и отопления?

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Имя: Гость
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