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Происшествия | В Мокшане при столкновении двух автомобилей пострадал мужчина

17.01.2017|09:14
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В понедельник, 16 января, в Мокшане случилось ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В 18:00 на перекрестке улиц Пензенской и Заовражной столкнулись «Лада-Ларгус» и ВАЗ-2110. На месте происшествия работали трое сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», это 54-летний мужчина. Однако о тяжести полученных им травм пока не сообщается.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

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