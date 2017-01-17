17.01.2017 | 09:14

В понедельник, 16 января, в Мокшане случилось ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В 18:00 на перекрестке улиц Пензенской и Заовражной столкнулись «Лада-Ларгус» и ВАЗ-2110. На месте происшествия работали трое сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал человек», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», это 54-летний мужчина. Однако о тяжести полученных им травм пока не сообщается.

По факту ДТП в настоящее время проводится проверка. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.