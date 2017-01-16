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Происшествия | Житель Алферьевки едва не замерз из-за сломавшегося снегохода

16.01.2017|11:38
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В воскресенье, 15 января, сотрудники пензенской поисково-спасательной службы помогли жителю села Алферьевка Пензенского района. Во время поездки на снегоходе в акватории Сурского водохранилища у мужчины сломалось транспортное средство.

В 19:30 замерзающий гражданин обратился за помощью к спасателям, которые на технике с санями выехали к предполагаемому месту его нахождения.

«В ходе поисковых работ, усложнявшихся темным временем суток и водой под снегом на льду водохранилища, человек был обнаружен и вместе со снегоходом доставлен к месту жительства в селе Алферьевка», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Помощь врачей мужчине не понадобилась.

Напомним: 12 января пензенские спасатели оказали помощь заблудившемуся на дороге саратовскому водителю. Он, следуя рекомендациям навигатора, по пути из Пензы в свой город застрял в снежном заносе в районе сел Никифоровка и Лемзяйка.

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Гость|16.01.2017 12:16|

А что?

А где нашли?

А во сколько?

А что сломалось?

А что вода под снегом есть?

А сколько спасателей?

А какой снегоход?

Гость|16.01.2017 12:20|

Просто интересно я тоже там живу не видел ни чего

Гость|16.01.2017 12:22|

Снегоход то отечественный небось? Ямаху надо было брать, или АрктикКэт.

Гость|16.01.2017 12:31|

Много будешь знать,скоро окажешься в воде под снегом,утконос буртасский!)

Имя: Гость
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