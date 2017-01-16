16.01.2017 | 11:38

В воскресенье, 15 января, сотрудники пензенской поисково-спасательной службы помогли жителю села Алферьевка Пензенского района. Во время поездки на снегоходе в акватории Сурского водохранилища у мужчины сломалось транспортное средство.

В 19:30 замерзающий гражданин обратился за помощью к спасателям, которые на технике с санями выехали к предполагаемому месту его нахождения.

«В ходе поисковых работ, усложнявшихся темным временем суток и водой под снегом на льду водохранилища, человек был обнаружен и вместе со снегоходом доставлен к месту жительства в селе Алферьевка», - сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области.

Помощь врачей мужчине не понадобилась.

Напомним: 12 января пензенские спасатели оказали помощь заблудившемуся на дороге саратовскому водителю. Он, следуя рекомендациям навигатора, по пути из Пензы в свой город застрял в снежном заносе в районе сел Никифоровка и Лемзяйка.