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Происшествия | Водитель из Пензенской области задержан после ДТП под Саратовом

15.01.2017|10:52
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Водитель большегрузного автомобиля, спровоцировавшего в Саратовской области аварию с семью жертвами, задержан. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Напомним: автокатастрофа произошла в ночь с 14 на 15 января на участке трассы Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка Петровского района.

По предварительным данным, 32-летний житель Пензенской области, находившийся за рулем большегруза Volvo с полуприцепом, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся навстречу минивэном Toyota. Оба транспортных средства съехали в кювет.

46-летний водитель минивэна и шесть его пассажиров скончались на месте. В числе жертв - пять мужчин и две женщины. По предварительным сведениям, они являются жителями Средней Азии.

«У водителя автомобиля Volvo в результате освидетельствования признаков алкогольного опьянения не выявлено. СО ОМВД по Петровскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель, нарушивший ПДД, задержан согласно ст. 91 УПК РФ», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

Расследование продолжается.

«По предварительной оценке, возможно, водитель (грузовика) заснул за рулем. Точную причину установят следователи», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Петровского района Дениса Фадеева.

По его словам, гололеда в момент ДТП не было: федеральную трассу, согласно нормативам, расчистили.

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Гость|15.01.2017 11:33|

Гололёда по-любому не было,всегда согласно нормативам- не более 5 см каши.

Гость|15.01.2017 11:37|

Уснул по-любому,вроде до Пензы-то осталось всего ничего,дотяну...вот и результат !

Имя: Гость
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