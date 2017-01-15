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Происшествия | Ехавшая из Пензы фура спровоцировала ДТП с семью жертвами

15.01.2017|09:34
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В Саратовской области начата доследственная проверка по факту автокатастрофы с участием большегрузного автомобиля из Пензы. В аварии погибли семь человек.

«Ночью 15 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на участке трассы Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка Петровского района, предположительно, водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы в Саратов, допустил столкновение с движущимся по встречной полосе минивэном, отчего оба автомобиля съехали в кювет», - говорится на сайте СУ СК РФ по Саратовской области.

В результате водитель и шесть пассажиров минивэна скончались. Известно, что среди них было несколько граждан Киргизии.

Как сообщают саратовские СМИ со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД, за рулем фуры находился 32-летний водитель из Пензенской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются сведения о погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировали в СУ СК РФ по Саратовской области.

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Гость|15.01.2017 10:17|

Да как так, все в минивене...

Гость|15.01.2017 10:28|

Что-то частенько узбеки и киргизы на мини и микроавтобусах в аварии попадают. Помнится и в у нас в области 13 гастров погибло на микроавтобусе.Не верю что вольво виноват.

Гость|15.01.2017 10:33|

penzainform.ru писал(a):

Известно, что среди них было несколько граждан Киргизии.
Несколько это 6? И все нелегалы?

Гость|15.01.2017 10:36|

В бизнес-инкубатор ехали инкубироваться

Гость|15.01.2017 10:38|

Несколько из киргизии остальные из узбекистана.. Если они только въехали,наверно еще не регистрированы были.

Имя: Гость
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