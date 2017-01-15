15.01.2017 | 09:34

В Саратовской области начата доследственная проверка по факту автокатастрофы с участием большегрузного автомобиля из Пензы. В аварии погибли семь человек.

«Ночью 15 января в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что на участке трассы Нижний Новгород - Саратов в районе села Тарумовка Петровского района, предположительно, водитель автомобиля с полуприцепом, следовавший из Пензы в Саратов, допустил столкновение с движущимся по встречной полосе минивэном, отчего оба автомобиля съехали в кювет», - говорится на сайте СУ СК РФ по Саратовской области.

В результате водитель и шесть пассажиров минивэна скончались. Известно, что среди них было несколько граждан Киргизии.

Как сообщают саратовские СМИ со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД, за рулем фуры находился 32-летний водитель из Пензенской области.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются сведения о погибших, а также причины и обстоятельства произошедшего.

«По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», - резюмировали в СУ СК РФ по Саратовской области.