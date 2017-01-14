14.01.2017 | 11:31

В пятницу, 13 января, зарегистрировано два ДТП, унесших жизнь пожилых людей.

Первое происшествие случилось в Пензе. Предварительно установлено, что в 10:30 напротив дома № 11а на улице Строителей 30-летний водитель фургона AF-47434A наехал на 84-летнего пешехода.

Второе ДТП произошло на территории села Засечного Пензенского района. В 19:50 под колесами ВАЗ-2115, которым управлял 18-летний молодой человек, оказалась 69-летняя пенсионерка.

И престарелый мужчина, и пожилая женщина были доставлены в больницу, где от полученных телесных повреждений впоследствии скончались.

Еще одним пешеходом, оказавшимся жертвой наезда автомобиля, стал 12-летний мальчик. В 17:15 напротив дома № 10 на улице Подлесной в Пензе (микрорайон Ахуны) его сбил автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.