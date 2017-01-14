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Происшествия | За сутки в больницах скончались два человека, сбитых машинами

14.01.2017|11:31
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В пятницу, 13 января, зарегистрировано два ДТП, унесших жизнь пожилых людей.

Первое происшествие случилось в Пензе. Предварительно установлено, что в 10:30 напротив дома № 11а на улице Строителей 30-летний водитель фургона AF-47434A наехал на 84-летнего пешехода.

Второе ДТП произошло на территории села Засечного Пензенского района. В 19:50 под колесами ВАЗ-2115, которым управлял 18-летний молодой человек, оказалась 69-летняя пенсионерка.

И престарелый мужчина, и пожилая женщина были доставлены в больницу, где от полученных телесных повреждений впоследствии скончались.

Еще одним пешеходом, оказавшимся жертвой наезда автомобиля, стал 12-летний мальчик. В 17:15 напротив дома № 10 на улице Подлесной в Пензе (микрорайон Ахуны) его сбил автомобиль Kia Rio, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Школьник получил травмы и был госпитализирован.

По всем фактам ДТП проводятся проверки, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|14.01.2017 12:00|

Пятница, 13-е... Полнолуние...

Гость|14.01.2017 12:02|

Дорога не прощает.ПОМНИ ПЕШЕХОД.

Гость|14.01.2017 12:21|

чего, идиотов за рулем?

Гость|14.01.2017 12:21|

Счастливчики, там и подмоют бесплатно и в ящик положат...

Гость|14.01.2017 12:36|

Да,водятлов-идиотов хватает,но пешеходов-идиотов - не меньше!Сам пешеход,но всегда пускаю вперед "кролика",дабы точно удостовериться,что все машины остановились и пропускают пешеходов.

Гость|14.01.2017 12:40|

Гость писал(a):

всегда пускаю вперед "кролика"
а назад "шептунчика")))

Гость|14.01.2017 12:47|

Водителям пора сушить сухари.

Гость|14.01.2017 13:00|

наказали не наказали ,водитель то живой ,а пешеход не воскреснет.

Гость|14.01.2017 13:14|

Да, водители всю жизнь себе перечеркнули.

Пенсионеры-то своё уже пожили...

Гость|14.01.2017 13:26|

Гость писал(a):

а назад "шептунчика")))
Лучше "кирпич отложить", чем "пораскинуть мозгами"!!!

Гость|14.01.2017 13:27|

Гость писал(a):

Водителям пора сушить сухари.
Это схренали? Они же не умерли на месте происшествия!!! Это их врачи не спасли!!!! Максимум - условка! Оплата похорон, как жест доброй воли, и катайся дальше!

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