12.01.2017 | 10:00

Во вторник, 10 января, 79-летняя жительница улицы Ухтомского в Пензе попала в неприятную ситуацию. Пожилая женщина вышла из квартиры, где осталась включенной газовая плита, и не смогла попасть обратно: дверной замок сломался.

Взволнованная пенсионерка позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр и попросила о помощи. Спасатели, вооруженные специальным инструментом, оперативно прибыли на место и открыли входную дверь.

«Доступ в квартиру пожилой женщине был обеспечен. Имущество за время проведения операции не пострадало», - сообщается на сайте пожарно-спасательного центра.