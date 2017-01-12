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Происшествия | Пензячка не смогла открыть дверь в квартиру с включенной плитой

12.01.2017|10:00
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Во вторник, 10 января, 79-летняя жительница улицы Ухтомского в Пензе попала в неприятную ситуацию. Пожилая женщина вышла из квартиры, где осталась включенной газовая плита, и не смогла попасть обратно: дверной замок сломался.

Взволнованная пенсионерка позвонила в Пензенский пожарно-спасательный центр и попросила о помощи. Спасатели, вооруженные специальным инструментом, оперативно прибыли на место и открыли входную дверь.

«Доступ в квартиру пожилой женщине был обеспечен. Имущество за время проведения операции не пострадало», - сообщается на сайте пожарно-спасательного центра.

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Гость|12.01.2017 10:53|

А может это была не ее квартира?

Гость|12.01.2017 10:56|

Так участковый всё отработал, не волнуйся...

Гость|12.01.2017 11:01|

Плиту выключила и смогла зайти в квартиру

Гость|12.01.2017 11:09|

Наверно, уже с головой нелады были, старческое? Потому что кто же в здравом уме выйдет из квартиры, когда включена плита.

Гость|12.01.2017 11:23|

Новость, я так понимаю,с пензенским уклоном на фоне трагедии в Саратове. Дескать, у нас тоже в газовых плитах газ есть)

Имя: Гость
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