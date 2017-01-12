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Происшествия | 53-летняя женщина пострадала при аварии в поселке Чаадаевка

12.01.2017|15:30
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В четверг, 12 января, в Городищенском районе случилось ДТП с участием трех транспортных средств.

В 12:07 на улице Строителей в поселке Чаадаевка столкнулись Renault Logan, Lada Niva и ПАЗ.

На месте происшествия работали трое сотрудников от ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в аварии телесные повреждения получила 53-летняя женщина.

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