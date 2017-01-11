11.01.2017 | 09:12

Во вторник, 10 января, в 20:54 в пензенский отдел полиции № 5 поступило сообщение о том, что в больницу доставлен пациент с серьезными травмами. Скорая помощь забрала мужчину от дома на улице Центральной.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Предварительно установлено, что гражданин выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома.

«Проверку по данному факту проводит участковый уполномоченный полиции», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.