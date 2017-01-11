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Происшествия | В Пензе мужчина госпитализирован после падения из окна

11.01.2017|09:12
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Во вторник, 10 января, в 20:54 в пензенский отдел полиции № 5 поступило сообщение о том, что в больницу доставлен пациент с серьезными травмами. Скорая помощь забрала мужчину от дома на улице Центральной.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия. Предварительно установлено, что гражданин выпрыгнул из окна своей квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома.

«Проверку по данному факту проводит участковый уполномоченный полиции», - сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.01.2017 09:33|

Низковат выбрал домик. Но что толкнуло человека на такой отчаянный шаг?

Гость|11.01.2017 09:37|

А чистили бы у нас дворы как положено - убился бы.

Имя: Гость
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