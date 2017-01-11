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Происшествия | При аварии в Кузнецком районе пострадал 59-летний мужчина

11.01.2017|14:49
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В среду, 11 января, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В 11:56 на федеральной трассе М5 «Урал» при столкновении ВАЗ-21099 и ВАЗ-2171 пострадал человек.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 4 сотрудника, 1 единица техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в результате аварии телесные повреждения получил 59-летний мужчина.

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Гость|11.01.2017 15:03|

Нельзя, нельзя на этом

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-21099 и ВАЗ-2171
выезжать на трассы, да ещё и зимой ...

Гость|11.01.2017 15:06|

Пирожок на месте. Приятного аппетита...

Имя: Гость
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