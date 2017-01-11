11.01.2017 | 14:49

В среду, 11 января, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием двух отечественных автомобилей.

В 11:56 на федеральной трассе М5 «Урал» при столкновении ВАЗ-21099 и ВАЗ-2171 пострадал человек.

«Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 4 сотрудника, 1 единица техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям, которыми располагает ИА «ПензаИнформ», в результате аварии телесные повреждения получил 59-летний мужчина.