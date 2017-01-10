10.01.2017 | 09:17

Сотрудники пензенской противопожарной службы подвели итоги новогодних и рождественских праздников.

«Руководящий состав, силы и средства Пензенской территориальной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) работали в режиме повышенной готовности, пожароопасная ситуация полностью контролировалась», - сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.

Ответственные дежурные были назначены в местных администрациях, на объектах жизнеобеспечения и в местах проведения массовых мероприятий. Серьезных негативных ситуаций удалось не допустить.

Всего в период с 31 декабря по 8 января произошло 22 пожара, что на 7 меньше чем в прошлогодние праздники. Погибли 3 человека, что на 5 меньше, чем год назад.

Жителей Пензенской области попросили уделить особое внимание строгому соблюдению правил безопасной эксплуатации газовых отопительных приборов.

«По вине отдельных собственников жилых помещений, проявляющих беспечность, а зачастую и преступную халатность, происходят трагические случаи. В наступившем году к таким нарушителям будут применяться меры административного воздействия», - подчеркнули в ППСЦ.