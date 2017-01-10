Сотрудники пензенской противопожарной службы подвели итоги новогодних и рождественских праздников.
«Руководящий состав, силы и средства Пензенской территориальной подсистемы РСЧС (Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) работали в режиме повышенной готовности, пожароопасная ситуация полностью контролировалась», - сообщается на сайте Пензенского пожарно-спасательного центра.
Ответственные дежурные были назначены в местных администрациях, на объектах жизнеобеспечения и в местах проведения массовых мероприятий. Серьезных негативных ситуаций удалось не допустить.
Всего в период с 31 декабря по 8 января произошло 22 пожара, что на 7 меньше чем в прошлогодние праздники. Погибли 3 человека, что на 5 меньше, чем год назад.
Жителей Пензенской области попросили уделить особое внимание строгому соблюдению правил безопасной эксплуатации газовых отопительных приборов.
«По вине отдельных собственников жилых помещений, проявляющих беспечность, а зачастую и преступную халатность, происходят трагические случаи. В наступившем году к таким нарушителям будут применяться меры административного воздействия», - подчеркнули в ППСЦ.