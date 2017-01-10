10.01.2017 | 11:29

В Пензенской области без вести пропал 30-летний Алексей Владиславович Губин. Утром 22 декабря мужчина ушел из дома в Пачелме, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Рост разыскиваемого 185-190 см, телосложение худощавое, лицо вытянутое, глаза серые, нос прямой, волосы короткие темно-русые, брови густые дугообразные, подбородок острый. Особая примета - татуировка «кельтский узор» на левом плече.

В день исчезновения мужчина был одет в черные брюки, куртку и шапку, на ногах - черные кроссовки «Адидас» с тремя белыми полосками.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в полицию по телефону 02 или 8 (84152) 2-15-90.