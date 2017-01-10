10.01.2017 | 11:45

В понедельник, 9 января, в Пензе на путепроводе в районе ЦНТИ случилось ДТП.

По предварительным данным, в 17:50 на проспекте Победы ВАЗ-2108, за рулем которого находился 35-летний мужчина, наехал на световую опору, после чего автомобиль перевернулся.

«В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, он был осмотрен бригадой скорой помощи и отпущен домой», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Напомним: другая авария произошла в районе ЦНТИ в декабре 2016-го. Тогда автомобиль едва не слетел с путепровода. Очевидцы предположили, что машину занесло на дороге.

А в октябре 2015 года «Лада» 9-й модели упала с моста, который ведет с улицы Ленина к Монументу боевой и трудовой славы пензенцев. По словам очевидцев, легковая машина двигалась со стороны Заводского района. Сначала автомобиль проломил бетонный бордюр, а затем металлическое ограждение.

37-летняя автоледи из «девятки» получила тогда ушибы и ссадины.