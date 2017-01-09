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Происшествия | В Пензенской области четырехмесячная девочка умерла по дороге в больницу

09.01.2017|15:11
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В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти младенца.

Инцидент произошел вечером 31 декабря. У четырехмесячной девочки, жившей в Лопатинском районе, поднялась температура, ее родители вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации, однако при доставлении в больницу (на территории Шемышейского района) ребенок скончался.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате пневмонии», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Гость|09.01.2017 15:22|

Кошмар(( А говорят потому что скорая очень долго ехала!

Гость|09.01.2017 15:22|

В Пензе лучшее здравоохранение.

Имя: Гость
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