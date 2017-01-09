09.01.2017 | 15:11

В Пензенской области проводится доследственная проверка по факту смерти младенца.

Инцидент произошел вечером 31 декабря. У четырехмесячной девочки, жившей в Лопатинском районе, поднялась температура, ее родители вызвали скорую помощь. Врачи приняли решение о госпитализации, однако при доставлении в больницу (на территории Шемышейского района) ребенок скончался.

«При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По предварительным данным, смерть наступила в результате пневмонии», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в региональном СУ СК РФ.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.