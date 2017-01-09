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Происшествия | В Пензе при столкновении «Нивы» и Renault пострадали три человека

09.01.2017|13:04
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В субботу, 7 января, в Пензе произошла авария, в которой пострадали три человека.

Предварительно установлено, что в 17:05 напротив дома № 7а на улице Кордон Сурка столкнулись автомобили ВАЗ-2121 под управлением 29-летнего мужчины и Renault Sandero, за рулем которого находился 27-летний гражданин.

В результате происшествия оба водителя и 30-летняя пассажирка Renault получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

«По факту ДТП проводится проверка», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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