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Происшествия | Снегоуборщик повредил теплотрассу во дворе школы № 17

09.01.2017|16:37
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Трактор, расчищавший школьный двор на улице Карпинского, попал в ДТП: не прошел под воздушной линией теплотрассы и повредил ее.

Теперь предстоит восстановить целостность коммуникаций и вызволить застрявший транспорт. Кстати, водитель к месту аварии не подходит. На территории школы № 17 он трудился ранним утром, когда еще было темно.

«К сожалению, не все работают профессионально. Мы хотели расчистить дорогу к приходу детей, но произошла авария», - сообщила директор школы № 17 г. Пензы Ольга Шуватова.

В 2016-м заменили почти километровый участок сетей на улице Карпинского. В школе радовались, что теперь тепло в учреждение идет по новым трубам, изолированным оцинкованным металлом.

«В классах тепло - 21-22 градуса, только в одном 16», - уточнила Ольга Шуватова.

«Критичного ничего нет, поставим временные распорки, чтобы обеспечить безопасность. Так мы сможем проводить плановый ремонт, а не аварийный. Это будет возможно при положительной температуре воздуха. Скорее всего, в четверг или в пятницу», - сообщил главный инженер ресурсоснабжающей компании Павел Якунин.

До этого отключать отопление в учреждении образования коммунальщики не будут. Что же касается уборки школьной территории, то очищать ее от снега там решили не габаритной техникой, а вручную.

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