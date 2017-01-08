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Происшествия | В Пензе видеорегистратор снял ДТП с участием скорой помощи

08.01.2017|11:17
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В субботу, 7 января, около 19:00 в Пензе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Volkswagen Passat.

Авария случилась на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники», - сообщается на сайте МЧС.

В пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись столкновения машин. На ней видно, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками, Volkswagen Passat пытался проехать перекресток на мигающий зеленый и еще одним участником ДТП стал пешеход.

Официальных данных о том, кто получил травмы в результате аварии, пока нет. Очевидцы сообщают, что женщина-пешеход не пострадала.

Источник — фото Елены Афтаевой, видео Дениса Денисова
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Гость|08.01.2017 11:46|

Оба виноваты!

Гость|08.01.2017 11:53|

Водитель скорой не виноват, это однозначно. А идиот куда летел? Учитывать ситуацию надо, снег валил, дороги нечищены...

Гость|08.01.2017 11:54|

а дороги какие чищенные!!

Вообще синим маячкам обязаны уступать и водятлы и пешеходы

Гость|08.01.2017 12:01|

маячок, но без звукового

Гость|08.01.2017 12:02|

И чЕ? Кто-то умер?

Имя: Гость
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