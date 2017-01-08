08.01.2017 | 11:17

В субботу, 7 января, около 19:00 в Пензе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и Volkswagen Passat.

Авария случилась на перекрестке улиц Терновского и Сухумской.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось 4 человека, 1 единица техники», - сообщается на сайте МЧС.

В пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись столкновения машин. На ней видно, что скорая двигалась с включенными проблесковыми маячками, Volkswagen Passat пытался проехать перекресток на мигающий зеленый и еще одним участником ДТП стал пешеход.

Официальных данных о том, кто получил травмы в результате аварии, пока нет. Очевидцы сообщают, что женщина-пешеход не пострадала.