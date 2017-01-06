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Происшествия | В Сеть выложили видео столкновения BMW X5 и Lada Granta на Окружной

06.01.2017|10:34
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В четверг, 5 января, в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте» распространилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент ДТП на улице Окружной, в районе Новозападного кладбища.

На записи видно, как одна из машин вылетает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с другим транспортным средством.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, ДТП случилось в 12:37, его участниками стали Lada Granta и BMW X5.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека, одна единица техники», - добавили в ведомстве.

В обстоятельствах аварии предстоит разбираться сотрудникам ГИББД.

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Гость|06.01.2017 10:42|

осел на бэхе

Гость|06.01.2017 10:53|

Гость писал(a):

осел на бэхе
ровно такой же как и ты или немного лучше тебя.

Гость|06.01.2017 11:04|

И здесь тазобрак виноват. Вылез на дорогу, где реальные пацаны ездят. Не было бы тазобрака, не было бы ДТП. Эй, болезный, я всё верно сказал? Почему не лаешь?

Гость|06.01.2017 11:06|

Тварь на бмв.

Гость|06.01.2017 11:10|

Гость писал(a):

И здесь тазобрак виноват
Ну тут всё отчётливо видно! Тут виновен BMW ! Обычное ДТП в котором виновно ино и оно вполне вписывается в те отведённые 20% на эти случаи ! Могу даже допустить, что водитель возможно был пьян ! Но опять же, в ино люди отряхнулись, бампер отшибли и поехали дальше, а вот в тазике уже печаль ... Здоровья пострадавшим!

Гость|06.01.2017 11:11|

Гость писал(a):

Тут виновен BMW !
На этом месте можно подробнее? Виноват BMW или его водитель? Я не совсем понял.

Гость|06.01.2017 11:12|

Каброны, перемещаемся сюда

Гость|06.01.2017 11:14|

Гость писал(a):

Каброны, перемещаемся сюда
С прибытием...

Гость|06.01.2017 11:14|

Дятел на бмв :) на оке бы ездить научился для начала

Гость|06.01.2017 11:14|

Гость писал(a):

Виноват BMW или его водитель?
А вот это поди знай, какая нелёгкая его туда вынесла ! Может подскользнулся, может, "кривелюшка" какая заела ... А может тупо и превысил скорость сам "пилот" !

Гость|06.01.2017 11:15|

Да он просто к успеху шёл, но гранта помешала

Гость|06.01.2017 11:17|

Гость писал(a):

А вот это поди знай, какая нелёгкая его туда вынесла ! Может подскользнулся, может, "кривелюшка" какая заела ... А может тупо и превысил скорость сам "пилот" !
А где же вечная уверенность? Ведь во всех случаях с ВАЗами диагноз ставится на раз-два. А тут засомневался? Т.е. тут без ГИБДД никак?

Гость|06.01.2017 11:20|

Рад за земляков, что мгновенно отреагировали и поспешили на помощь.

Гость|06.01.2017 11:21|

BMW был с номерами Татарстана, видимо водила не знал специфики этого поворота и не ожидал, что в Пензе дороги вообще не чистят. Что в совокупности, разумеется, не снимает с него ответственности за ДТП, ибо нефиг гонять по незнакомым дорогам.

Гость|06.01.2017 11:22|

Гость писал(a):

А тут засомневался?
А что тут сомневаться то ? Всё же на картинке есть, производитель BMW предусмотрел все ситуации включая превысил, подскользнулся ... и приложил максимум усилий,что бы при любой ситуации, владелец сего агрегата не пострадал! Это очередное подтверждение и не более.

Гость писал(a):

Рад за земляков, что мгновенно отреагировали и поспешили на помощь.
Это действительно радует ! Первичная помощь уже пол дела на пути к выздоровлению !

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Имя: Гость
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