06.01.2017 | 10:34

В четверг, 5 января, в пензенских группах в социальной сети «ВКонтакте» распространилось видео с регистратора, на котором запечатлен момент ДТП на улице Окружной, в районе Новозападного кладбища.

На записи видно, как одна из машин вылетает на встречную полосу, где происходит лобовое столкновение с другим транспортным средством.

Как сообщается на сайте регионального ГУ МЧС, ДТП случилось в 12:37, его участниками стали Lada Granta и BMW X5.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеется пострадавший. Для ликвидации последствий ДТП от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекались три человека, одна единица техники», - добавили в ведомстве.

В обстоятельствах аварии предстоит разбираться сотрудникам ГИББД.