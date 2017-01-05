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Происшествия | В Пензе 77-летний мужчина погиб после ДТП на улице Светлой

05.01.2017|11:52
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В Пензе проводится проверка по факту трагического ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в среду, 4 января, в 16:50 напротив дома № 70 на улице Светлой.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на пешехода 1939 года рождения. Пенсионер получил серьезные телесные повреждения. Его госпитализировали, но, несмотря на оказанную врачами помощь, в больнице он скончался.

В ближайшее время сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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Гость|05.01.2017 12:40|

Как же так, ведь его обязаны были пропустить?! Врете вы все, такая ситуация просто невозможна

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