05.01.2017 | 11:52

В Пензе проводится проверка по факту трагического ДТП, в результате которого погиб пожилой мужчина.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД, инцидент произошел в среду, 4 января, в 16:50 напротив дома № 70 на улице Светлой.

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на пешехода 1939 года рождения. Пенсионер получил серьезные телесные повреждения. Его госпитализировали, но, несмотря на оказанную врачами помощь, в больнице он скончался.

В ближайшее время сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить все обстоятельства случившегося.