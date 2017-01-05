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Происшествия | В Кузнецком районе насмерть сбили 84-летнюю женщину

05.01.2017|12:45
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Престарелая женщина погибла в результате ДТП, случившегося в Кузнецком районе вечером в среду, 4 января.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на улице Центральной в селе Татарский Канадей.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 1994 года рождения - сбил 84-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

«По данному факту проводится проверка», - пояснили в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Напомним: похожий случай произошел за несколько часов до этого в Пензе. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на мужчину 1939 года рождения. Пенсионера госпитализировали, но в больнице он скончался.

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Гость|05.01.2017 13:07|

penzainform.ru писал(a):

ВАЗ-2114
Ну вот хламовозка из той же серии ссылка на PenzaInform.ru

как под копирку ...

Гость|05.01.2017 13:42|

когда же начнут права 45 лет выдавать

Гость|05.01.2017 14:02|

Ублюдки за рулем.

Гость|05.01.2017 14:14|

Гость писал(a):

когда же начнут права 45 лет выдавать
В 45 уже отнимать надо, а не выдавать. Если в первый раз за руль в 45, то это хуже бабы с гранатой.

Имя: Гость
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