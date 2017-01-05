05.01.2017 | 12:45

Престарелая женщина погибла в результате ДТП, случившегося в Кузнецком районе вечером в среду, 4 января.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, инцидент произошел на улице Центральной в селе Татарский Канадей.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 - мужчина 1994 года рождения - сбил 84-летнюю женщину. В результате она скончалась на месте от полученных телесных повреждений.

«По данному факту проводится проверка», - пояснили в отделении пропаганды областного управления ГИБДД.

Напомним: похожий случай произошел за несколько часов до этого в Пензе. 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 допустил наезд на мужчину 1939 года рождения. Пенсионера госпитализировали, но в больнице он скончался.