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Происшествия | У железнодорожных путей в Арбекове найдено тело мужчины

04.01.2017|11:08
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В Пензе выясняют обстоятельства гибели 34-летнего мужчины. Его тело было обнаружено во вторник, 3 января, около дома на улице Ладожской - в 20 метрах от железнодорожных путей.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД, соответствующее сообщение поступило в полицию в 11:35.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не выявили признаков насильственной смерти. Согласно их заключению, к моменту обнаружения мужчина был мертв около суток.

По предварительным данным, причиной гибели гражданина стало переохлаждение. Тем не менее окончательные выводы будут сделаны лишь после доследственной проверки. Ее проводят сотрудники регионального СУ СК РФ.

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Гость|04.01.2017 11:31|

Русский, не пей!

Гость|04.01.2017 11:55|

В АрбековО, недоделки егэшные!!!

Гость|04.01.2017 12:14|

Для доделанных неегэшников!!! Задолбали вы всех уже со своими за@@@ми, уж заглянули бы на любой сайт, посвящённый нашему великому и могучему!

Топонимы славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый и несклоняемый: в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме. Словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи» указывает: «В образцовом литературном стиле (со сцены, с телеэкрана, в радиоречи) эти формы следует склонять».

Гость|04.01.2017 12:17|

Гость писал(a):

Для доделанных неегэшников!!! Задолбали вы всех уже со своими за@@@ми, уж заглянули бы на любой сайт, посвящённый нашему великому и могучему!
Не докажете Вы им. Есть такие, кто и в 50 лет не желает знать, что жи-ши пишется с буквой И не всегда.

Гость|04.01.2017 12:18|

Баран!

В АрбековЕ произошло происшествие, но: В микрорайонЕ АрбековО произошло происшествие.

Гость|04.01.2017 12:19|

Зачем мозги закручивать?

Имя: Гость
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