04.01.2017 | 11:08

В Пензе выясняют обстоятельства гибели 34-летнего мужчины. Его тело было обнаружено во вторник, 3 января, около дома на улице Ладожской - в 20 метрах от железнодорожных путей.

Как рассказали ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД, соответствующее сообщение поступило в полицию в 11:35.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов не выявили признаков насильственной смерти. Согласно их заключению, к моменту обнаружения мужчина был мертв около суток.

По предварительным данным, причиной гибели гражданина стало переохлаждение. Тем не менее окончательные выводы будут сделаны лишь после доследственной проверки. Ее проводят сотрудники регионального СУ СК РФ.