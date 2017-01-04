04.01.2017 | 12:48

Менеджер из Пензенской области стал участником ДТП, случившегося на территории Республики Мордовии вечером во вторник, 3 января.

Инцидент произошел в 21:20 на 314-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов. Автофургон Iveco Cargo под управлением 37-летнего мужчины из Курской области, выезжавший со второстепенной дороги на главную, столкнулся с машиной «Шевроле-Нива», за рулем которой находился 36-летний пензенец.

По данным представителей ГИБДД, оба водители были трезвы.

В результате ДТП пострадала 26-летняя пассажирка внедорожника. Ее доставили в Рузаевскую ЦРБ для оказания медицинской помощи, после чего отпустили домой, рекомендовав дальнейшее наблюдение по месту жительства.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, в рамках которого назначено расследование, проводится проверка. Место ДТП очагом аварийности не является. Недостатков транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети не выявлено», - сообщается на сайте управления ГИБДД в Мордовии.