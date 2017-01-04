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Происшествия | 56-летний пешеход госпитализирован после ДТП под Нижним Ломовом

04.01.2017|11:48
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В Пензенской области проводится проверка по факту ДТП, в результате которого пострадал 56-летний пешеход.

Инцидент произошел в Нижнеломовском районе во вторник, 3 января, в 19:00. По предварительным данным, автомобиль «Лада - Ларгус» под управлением 57-летнего водителя сбил мужчину 1960 года рождения.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, это ДТП стало единственным за сутки, в результате которого пострадал человек. Также было зарегистрировано 29 аварий с материальным ущербом.

Кроме того, 3 января сотрудники ГИБДД выявили 503 нарушения правил дорожного движения. Задержаны 17 нетрезвых водителей, привлечены к ответственности 36 недисциплинированных пешеходов.

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