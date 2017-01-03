03.01.2017 | 15:47

Сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины. По предварительным данным, гражданин упал с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже.

«В ночь на 2 января 2017 года около жилого дома на улице Вяземского в городе Пензе был обнаружен мужчина 1953 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на принятые медиками меры, скончался», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.