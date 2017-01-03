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Происшествия | В Пензе 63-летний мужчина скончался от падения с высоты

03.01.2017|15:47
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Сотрудники СУ СК РФ по Пензенской области проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины. По предварительным данным, гражданин упал с балкона квартиры, расположенной на 4-м этаже.

«В ночь на 2 января 2017 года около жилого дома на улице Вяземского в городе Пензе был обнаружен мужчина 1953 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты. Пострадавший был госпитализирован, однако, несмотря на принятые медиками меры, скончался», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Гость|03.01.2017 16:27|

жаль, соболезнования родным и близким

Гость|03.01.2017 16:38|

шо, опять началось?

Имя: Гость
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