02.01.2017 | 12:57

В воскресенье, 1 января, в Мокшанском районе произошла авария, в которой пострадали несколько человек.

В 18:05 на 599-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Mitsubishi Lancer под управлением 42-летнего водителя и Opel Astra, за рулем которого находился 28-летний мужчина.

Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место происшествия, осмотрели пострадавших. В результате аварии в больницу были доставлены три человека, получившие телесные повреждения: водитель Mitsubishi и две пассажирки автомобиля Opel 25 и 26 лет.

Водителю второй машины госпитализация не потребовалась - медики отпустили его после осмотра, сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.