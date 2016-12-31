31.12.2016 | 13:01

В пятницу, 30 декабря, на дорогах области пострадали два пешехода, они попали под колеса автомашин.

Первое ДТП случилось в Пензе. В 16:25 у дома № 96 на проспекте Строителей (ДС «Буртасы») 29-летний водитель автомобиля Dacia Logan наехал на 25-летнего мужчину.

Другой инцидент произошел в селе Богословка Пензенского района. В 23:00 у дома № 16 на улице Березовой автомобиль Renault Logan, которым управлял 18-летний молодой человек, сбил 28-летнего пешехода.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, оба пострадавших получили травмы и были доставлены в больницу. По данным фактам проводится проверка.