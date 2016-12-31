Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|31 дек 2016|14:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |

  67.99 $ 64.74 — курс продажи

  60.69 $ 57.39 — курс покупки

  67.99  |  $  64.74
 

Происшествия | Накануне Нового года два пешехода оказались в больнице

31.12.2016|13:01
Печать

В пятницу, 30 декабря, на дорогах области пострадали два пешехода, они попали под колеса автомашин.

Первое ДТП случилось в Пензе. В 16:25 у дома № 96 на проспекте Строителей (ДС «Буртасы») 29-летний водитель автомобиля Dacia Logan наехал на 25-летнего мужчину.

Другой инцидент произошел в селе Богословка Пензенского района. В 23:00 у дома № 16 на улице Березовой автомобиль Renault Logan, которым управлял 18-летний молодой человек, сбил 28-летнего пешехода.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, оба пострадавших получили травмы и были доставлены в больницу. По данным фактам проводится проверка.

0
0
0
0
 
Гость|31.12.2016 13:52|

там постоянно кого то сбивают.хотя и знаки стоят и зебры везде.там светофор надо ставить на перекрестке у магазина березка

Гость|31.12.2016 13:56|

penzainform.ru писал(a):

Dacia Logan Renault Logan
Так это одно и тоже!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!