Вечером в четверг, 29 декабря, 18-летний житель Заречного, недавно получивший водительские права, совершил ДТП, не справившись с управлением.
«Молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2114 по проспекту 30-летия Победы в сторону проспекта Мира. У дома № 6 машину занесло, она врезалась в бетонную клумбу. По предварительным данным, водитель на момент аварии был трезв», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД Заречного.
Очевидцы аварии вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавший в ДТП начинающий водитель был доставлен в МСЧ № 59 со множественными ушибами и сотрясением головного мозга.
......-1 лихач на дороге. молоко еще не обсохло на губах. таким водителям только тачки с землей по доскам можно возить лет 5 для набора навыков. как только съехал с доски, год добавки к сроку получения водительского удостоверения...