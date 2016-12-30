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Происшествия | В Заречном 18-летний водитель после ДТП оказался в больнице

30.12.2016|17:32
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Вечером в четверг, 29 декабря, 18-летний житель Заречного, недавно получивший водительские права, совершил ДТП, не справившись с управлением.

«Молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2114 по проспекту 30-летия Победы в сторону проспекта Мира. У дома № 6 машину занесло, она врезалась в бетонную клумбу. По предварительным данным, водитель на момент аварии был трезв», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД Заречного.

Очевидцы аварии вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавший в ДТП начинающий водитель был доставлен в МСЧ № 59 со множественными ушибами и сотрясением головного мозга.

Источник — gorodz.info
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Гость|30.12.2016 18:39|

......-1 лихач на дороге. молоко еще не обсохло на губах. таким водителям только тачки с землей по доскам можно возить лет 5 для набора навыков. как только съехал с доски, год добавки к сроку получения водительского удостоверения...

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