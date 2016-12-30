30.12.2016 | 17:32

Вечером в четверг, 29 декабря, 18-летний житель Заречного, недавно получивший водительские права, совершил ДТП, не справившись с управлением.

«Молодой человек ехал на автомобиле ВАЗ-2114 по проспекту 30-летия Победы в сторону проспекта Мира. У дома № 6 машину занесло, она врезалась в бетонную клумбу. По предварительным данным, водитель на момент аварии был трезв», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на ОГИБДД Заречного.

Очевидцы аварии вызвали на место происшествия скорую помощь. Пострадавший в ДТП начинающий водитель был доставлен в МСЧ № 59 со множественными ушибами и сотрясением головного мозга.