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Происшествия | В Мокшанском районе при столкновении фуры и «Приоры» погибли двое мужчин

30.12.2016|13:42
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В пятницу, 30 декабря, в Мокшанском районе случилось ДТП, унесшее жизни двух человек.

В 11:04 на 608-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и фура Scania.

На месте аварии работали три сотрудника от ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в аварии погибли двое мужчин: 55 и 33 лет, еще один участник ДТП - 56-летний мужчина - пострадал.

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Гость|30.12.2016 13:49|

опять мокшанский район, опять 608 км, видимо действительно проклятое место

Гость|30.12.2016 13:55|

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Приора»
Нельзя сие покупать и разгонять свыше 40 км/ч, а уж тем более выезжать на трассу зимой !

Гость|30.12.2016 14:01|

Гость писал(a):

Нельзя сие покупать и разгонять свыше 40 км/ч, а уж тем более выезжать на трассу зимой !
Так и не позавтракал, болезный? Скушай пирожок, не стесняйся.

Имя: Гость
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