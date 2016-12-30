30.12.2016 | 13:42

В пятницу, 30 декабря, в Мокшанском районе случилось ДТП, унесшее жизни двух человек.

В 11:04 на 608-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись «Лада-Приора» и фура Scania.

На месте аварии работали три сотрудника от ГУ МЧС России по Пензенской области.

«В результате дорожно-транспортного происшествия, к сожалению, имеются пострадавшие», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в аварии погибли двое мужчин: 55 и 33 лет, еще один участник ДТП - 56-летний мужчина - пострадал.