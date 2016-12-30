30.12.2016 | 10:44

В Колышлее проводится проверка по факту гибели 89-летнего мужчины. Тело пенсионера без признаков насильственной смерти было обнаружено в его доме в четверг, 29 декабря.

«Соответствующее сообщение поступило в полицию в 15:55. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом. В доме оказалась закрытой печная заслонка.

Тем не менее окончательные выводы будут сделаны после доследственной проверки, которую проводят сотрудники регионального управления СК РФ.