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Происшествия | В Колышлее устанавливают причину смерти 89-летнего мужчины

30.12.2016|10:44
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В Колышлее проводится проверка по факту гибели 89-летнего мужчины. Тело пенсионера без признаков насильственной смерти было обнаружено в его доме в четверг, 29 декабря.

«Соответствующее сообщение поступило в полицию в 15:55. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало отравление угарным газом. В доме оказалась закрытой печная заслонка.

Тем не менее окончательные выводы будут сделаны после доследственной проверки, которую проводят сотрудники регионального управления СК РФ.

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Гость|30.12.2016 11:12|

жил, да жил бы ещё...эх

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