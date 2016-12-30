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Происшествия | Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства смертельного ДТП на трассе М5

30.12.2016|18:01
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На 608-м километре трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе произошла трагическая авария, в которой погибли двое мужчин - 33 и 55 лет. Автомобиль «Лада-Приора» буквально влетел в фуру с номерами Республики Татарстан. Водитель грузовика не пострадал. Досталось тем, кто был в отечественной машине. В ее салоне находилось четверо, двоим жизнь сохранили ремни безопасности.

«Произошло столкновение двух транспортных средств: «Лады-Приоры» под управлением водителя 1991 года рождения и машины Scania, за рулем которой сидел мужчина 1982 года рождения. В результате ДТП два пассажира «Лады-Приоры» погибли. Еще один пассажир 1960 года рождения доставлен в медицинское учреждение», - сообщила инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Водитель «Приоры» от госпитализации отказался. Известно, что машина двигалась в сторону областного центра. По одной из версий, ее водитель заснул за рулем.

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