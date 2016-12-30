30.12.2016 | 15:16

В четверг, 29 декабря, жители дома на проспекте Строителей услышали громкий хлопок. Ударной волной выбило часть рамы на третьем этаже. Заместитель начальника городского управления гражданской обороны Сергей Голенко успокоил людей: это не взрыв газа.

Школьник, находившийся в соседней квартире, даже не успел испугаться.

«Я услышал грохот, а потом кто-то очень сильно стал стучать в мою дверь. Но мне было не страшно», - рассказал мальчик.

На улице под лоджией все усыпано осколками стекла. Чудом прохожих в момент взрыва под окнами не было. Поврежден лишь кузов припаркованного рядом внедорожника. Кстати, он принадлежит хозяину той квартиры, где все и произошло.

«В квартире проживает семья из четырех человек: муж, жена и двое детей. ЧП произошло на кухне: взорвался самогонный аппарат», - пояснил Сергей Голенко.

Никто из домочадцев не пострадал. По словам Сергея Голенко, мебель в квартире не повреждена. Вот только лоджию придется заново застеклять.