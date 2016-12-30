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Происшествия | При взрыве самогонного аппарата в Арбекове никто не пострадал

30.12.2016|15:16
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В четверг, 29 декабря, жители дома на проспекте Строителей услышали громкий хлопок. Ударной волной выбило часть рамы на третьем этаже. Заместитель начальника городского управления гражданской обороны Сергей Голенко успокоил людей: это не взрыв газа.

Школьник, находившийся в соседней квартире, даже не успел испугаться.

«Я услышал грохот, а потом кто-то очень сильно стал стучать в мою дверь. Но мне было не страшно», - рассказал мальчик.

На улице под лоджией все усыпано осколками стекла. Чудом прохожих в момент взрыва под окнами не было. Поврежден лишь кузов припаркованного рядом внедорожника. Кстати, он принадлежит хозяину той квартиры, где все и произошло.

«В квартире проживает семья из четырех человек: муж, жена и двое детей. ЧП произошло на кухне: взорвался самогонный аппарат», - пояснил Сергей Голенко.

Никто из домочадцев не пострадал. По словам Сергея Голенко, мебель в квартире не повреждена. Вот только лоджию придется заново застеклять.

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Гость|30.12.2016 16:11|

Арбеково среднего рода - не склоняется! Грамотеи.

Гость|30.12.2016 16:16|

Гость писал(a):

Арбеково среднего рода - не склоняется! Грамотеи.
Про склонение заимствованных слов почитай, неуч.

Гость|30.12.2016 16:20|

Не видать им самогоночки на новый год))

Гость|30.12.2016 16:40|

Как это - не пострадал?! Самогонный аппарат в клочья, самогонка вдребезги, семья без средств к существованию, праздник омрачен. Трагедия. А Быдлоинформу начхать на жизнь простой семьи

Гость|30.12.2016 16:42|

Гость писал(a):

Как это - не пострадал?! Самогонный аппарат в клочья, самогонка вдребезги, семья без средств к существованию, праздник омрачен. Трагедия. А Быдлоинформу начхать на жизнь простой семьи
Респект.

Гость|30.12.2016 16:46|

penzainform.ru писал(a):

Поврежден лишь кузов припаркованного рядом внедорожника
Он же виновник, он же и пострадавший.

Какое бодрое повествование. Сделайте самогонщика почетным гражданином города Пензы.

Гость|30.12.2016 16:48|

Как не пострадал ? А алкашам что пить ? Где им теперь купить самогон.

Гость|30.12.2016 16:49|

Сагласин..

Гость|30.12.2016 16:58|

Гость писал(a):

Как не пострадал ? А алкашам что пить ? Где им теперь купить самогон.
Гурманы в соседних новостях пьют незамерзайку запивая шампанским и туалетной водой, кому надо быстрее на тот свет те боярышник, а кому с шиком к всевышнему те "ром баккарди". Выбор богатый. Что-то алкаши забыли про проверенный временем "портвейн" 777, 7777 и т.д, с него пока не умирали либо я не слышал.

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