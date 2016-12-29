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Происшествия | Житель Нижнего Ломова умер, выпив «незамерзайку» и парфюм

29.12.2016|09:46
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В полицию поступило сообщение о том, что в четверг, 29 декабря, в больнице скончался 53-летний житель Нижнего Ломова, поступивший с подозрением на отравление неизвестным веществом.

По словам супруги, 27 декабря мужчина выпил жидкость для омывания стекол автомобиля, которую в народе принято называть незамерзайкой. 28-го он употребил шампанское и туалетную воду. А 29-го, в три часа ночи, он умер в лечебном учреждении.

«Материал направлен в Следственное управление СК РФ по Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.

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Гость|29.12.2016 09:53|

задолбали все околоалкогольные новости, про мандарины хочу прочесть, а Пенземоеинформ !

Гость|29.12.2016 09:57|

Последствия запрета боярки.

Гость|29.12.2016 10:12|

penzainform.ru писал(a):

28 он употребил шампанское и туалетную воду
гурман !

Гость|29.12.2016 10:16|

Гость писал(a):

задолбали все околоалкогольные новости, про мандарины хочу прочесть,
Они забыли написать,что он закусил мандарином.Доволен?)))

Гость|29.12.2016 10:19|

Последствия запрета боярки.

+100500, то ли еще будет!

Гость|29.12.2016 10:23|

как ЭТО оказалось в ЛЕЧЕБНОМ учреждении? ЗАЧЕМ ОНО там.

Гость|29.12.2016 10:33|

Гость писал(a):

задолбали все околоалкогольные новости, про мандарины хочу прочесть, а Пенземоеинформ !
А как оправдать повышение цен не "некоторую" продукцию до 100% в 2017 году?

Гость|29.12.2016 10:38|

а чё с омывайки торкает?пойду лакать тогда.

Гость|29.12.2016 10:41|

мужик был запойный его ничто не могло остановить.конец один.

Гость|29.12.2016 10:42|

Гость писал(a):

а чё с омывайки торкает?пойду лакать тогда.
Ты собрался на тот свет,догонять того мужика? Поторопись,пока он еще не в аду,может успеешь.

Гость|29.12.2016 10:42|

Незамерзайку по талонам!!!

Гость|29.12.2016 10:46|

А может всё таки шампанское? А?

Гость|29.12.2016 10:47|

Естественный отбор в действии

Гость|29.12.2016 10:52|

Настоящий естественный отбор начнётся послезавтра.

Гость|29.12.2016 10:53|

Незамерзайка нынче уже не та.

Имя: Гость
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