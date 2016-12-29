29.12.2016 | 09:46

В полицию поступило сообщение о том, что в четверг, 29 декабря, в больнице скончался 53-летний житель Нижнего Ломова, поступивший с подозрением на отравление неизвестным веществом.

По словам супруги, 27 декабря мужчина выпил жидкость для омывания стекол автомобиля, которую в народе принято называть незамерзайкой. 28-го он употребил шампанское и туалетную воду. А 29-го, в три часа ночи, он умер в лечебном учреждении.

«Материал направлен в Следственное управление СК РФ по Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД.