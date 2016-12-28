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Происшествия | Установлена причина смерти 43-летней жительницы Заречного

28.12.2016|15:55
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В Заречном установили причину смерти 43-летней горожанки, тело которой обнаружили в ночь на 27 декабря на лестничной площадке одного из жилых домов на улице Руднева.

«Женщина скончалась от правосторонней полисегментарной плевропневмонии», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на следователя Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Руслана Матурина.

Кроме того, у погибшей обнаружена алкогольная кардиомиопатия - заболевание миокарда, вызванное токсическим действием этанола в результате длительного употребления спиртного.

По данному факту продолжается проверка.

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Гость|28.12.2016 16:25|

боярка или ром

Гость|28.12.2016 16:37|

Город высокой культуры.

Гость|28.12.2016 16:44|

мельдоний гораздо полезнее

Имя: Гость
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