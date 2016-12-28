28.12.2016 | 15:55

В Заречном установили причину смерти 43-летней горожанки, тело которой обнаружили в ночь на 27 декабря на лестничной площадке одного из жилых домов на улице Руднева.

«Женщина скончалась от правосторонней полисегментарной плевропневмонии», - сообщает «Заречье сегодня» со ссылкой на следователя Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Руслана Матурина.

Кроме того, у погибшей обнаружена алкогольная кардиомиопатия - заболевание миокарда, вызванное токсическим действием этанола в результате длительного употребления спиртного.

По данному факту продолжается проверка.