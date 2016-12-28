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Происшествия | В аварии в Нижнеломовском районе погиб 59-летний мужчина

28.12.2016|10:50
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Во вторник, 27 декабря, в селе Овчарном Нижнеломовского района случилось дорожно-транспортное происшествие. В 21:41 на 534-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, на место ДТП выезжали три специалиста. Кроме того, прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», исход аварии оказался трагическим: погиб 59-летний мужчина.

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Гость|28.12.2016 11:05|

Нужно запретить село Овчарное, Шевроле Кобальт и семерки (их вообще давно пора запретить). Сотрудников ГИБДД поощрить за проделанную работу (правда, ситуации на дорогах они не упреждают, но все равно поощрить).

Гость|28.12.2016 11:09|

Уточняю. Надо просто ВСЁ запретить. Не рассказывая, что конкретно. Запретили? А вы нарушили. Вот и получите!

Гость|28.12.2016 11:40|

когда что-то пишите мозги включайте а если нечего включить то лучше не писать.

Гость|28.12.2016 11:49|

Гость писал(a):

когда что-то пишите мозги включайте а если нечего включить то лучше не писать.
Продолжая. Если пишЕте, то пишите грамотно.

Гость|28.12.2016 11:54|

Гость писал(a):

огда что-то пишите мозги включайте а если нечего включить то лучше не писать.
Вы когда даете советы включать мозг, то сами включайте мозг. А мы тролли.

Имя: Гость
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