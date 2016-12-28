28.12.2016 | 10:50

Во вторник, 27 декабря, в селе Овчарном Нижнеломовского района случилось дорожно-транспортное происшествие. В 21:41 на 534-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись Chevrolet Cobalt и ВАЗ-2107.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области, на место ДТП выезжали три специалиста. Кроме того, прибыли сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи.

Как стало известно ИА «ПензаИнформ», исход аварии оказался трагическим: погиб 59-летний мужчина.