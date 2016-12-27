В ночь на вторник, 27 декабря, на лестничной площадке одного из жилых домов на улице Руднева в Заречном был обнаружен труп 43-летней местной жительницы. Об этом сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» с ссылкой на Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК России.
На теле погибшей не обнаружено никаких внешних повреждений, кроме ссадин на ногах. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
По сведениям ИА «ПензаИнформ», смерть женщины носит некриминальный характер.
Опять Заречный. Не слишком ли много плохих новостей из такого маленького, но такого культурного городка?