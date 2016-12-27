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Происшествия | В Заречном на лестничной площадке найдено тело 43-летней женщины

27.12.2016|13:06
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В ночь на вторник, 27 декабря, на лестничной площадке одного из жилых домов на улице Руднева в Заречном был обнаружен труп 43-летней местной жительницы. Об этом сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» с ссылкой на Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК России.

На теле погибшей не обнаружено никаких внешних повреждений, кроме ссадин на ногах. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», смерть женщины носит некриминальный характер.

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Гость|27.12.2016 13:30|

Опять Заречный. Не слишком ли много плохих новостей из такого маленького, но такого культурного городка?

Гость|27.12.2016 13:45|

Завидуй молча, желтопресина.

Гость|27.12.2016 13:48|

Было бы чему завидовать...

Гость|27.12.2016 13:53|

Только в Заречном такое может быть, чтобы тетку выбросили.

Гость|27.12.2016 14:00|

penzainform.ru писал(a):

не обнаружено никаких внешних повреждений, кроме ссадин на ногах.
Сама себя запиннала.

Гость|27.12.2016 14:02|

Гость писал(a):

Сама себя запиннала
Слыш, придурок, чтоб с твоей матерью так поступили.

Гость|27.12.2016 14:07|

Да, вот народ, какая бы трагичная новость не была но без шуток и грызни не обойдется нигде.

Гость|27.12.2016 14:18|

Сама себя запиннала

Слыш, придурок, чтоб с твоей матерью так поступили))

Увидишь что сообщат.

Гость|27.12.2016 14:28|

Гость писал(a):

Только в Заречном такое может быть, чтобы тетку выбросили.
Где тот сохатый, заоградный комментатор?

Гость|27.12.2016 14:33|

Гость писал(a):

Где тот сохатый, заоградный комментатор?
Внутри Заречного.

Имя: Гость
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