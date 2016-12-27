27.12.2016 | 13:06

В ночь на вторник, 27 декабря, на лестничной площадке одного из жилых домов на улице Руднева в Заречном был обнаружен труп 43-летней местной жительницы. Об этом сообщает информационный сайт «Заречье сегодня» с ссылкой на Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СК России.

На теле погибшей не обнаружено никаких внешних повреждений, кроме ссадин на ногах. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», смерть женщины носит некриминальный характер.