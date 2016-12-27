27.12.2016 | 11:37

В группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента столкновения автобуса № 66 и Opel Astra, произошедшего утром во вторник, 27 декабря, напротив дома № 4 на улице Калинина.

Напомним: автобус и Opel двигались в сторону Южной Поляны. Как рассказал ИА «ПензаИнформ» очевидец происшествия Дмитрий Краличкин, после удара транспортные средства вынесло на встречную полосу: автобус - в столб, а Opel - в кювет.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии пострадали три пассажирки автобуса: 1954, 1974 и 1962 года рождения. Их доставили в медучреждение для обследования.

На записи с видеорегистратора, появившейся в Сети, запечатлено, как водитель Opel пытается повернуть во дворы и в это время в него врезается автобус.