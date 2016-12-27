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Происшествия | В Сети появилось видео ДТП с участием автобуса № 66

27.12.2016|11:37
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В группе «Пенза live» в социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента столкновения автобуса № 66 и Opel Astra, произошедшего утром во вторник, 27 декабря, напротив дома № 4 на улице Калинина.

Напомним: автобус и Opel двигались в сторону Южной Поляны. Как рассказал ИА «ПензаИнформ» очевидец происшествия Дмитрий Краличкин, после удара транспортные средства вынесло на встречную полосу: автобус - в столб, а Opel - в кювет.

Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в результате аварии пострадали три пассажирки автобуса: 1954, 1974 и 1962 года рождения. Их доставили в медучреждение для обследования.

На записи с видеорегистратора, появившейся в Сети, запечатлено, как водитель Opel пытается повернуть во дворы и в это время в него врезается автобус.

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Гость|27.12.2016 11:47|

да начнётся срач...

Гость|27.12.2016 11:52|

А чего тут начинать? Опель решил автобус подрезать...

Гость|27.12.2016 11:53|

Когда у водителей частных автобусов и маршруток на уме только деньги, о безопасности пассажиров можно забыть!

Гость|27.12.2016 11:53|

Водитель автобуса высаживает прямо на проезжую часть, ГИБДД не забудьте штраф выписать.

Гость|27.12.2016 11:54|

Гость писал(a):

А чего тут начинать? Опель решил автобус подрезать...
Очкарик ПДД не учил?

Гость|27.12.2016 11:55|

Опять Дилижанс во всей красе. Да здравствует великая контора!!!

Гость|27.12.2016 11:55|

Опель виноват.

Гость|27.12.2016 11:55|

Гость писал(a):

Опель виноват.
чем?

Гость|27.12.2016 11:59|

Гость писал(a):

чем?
Всем

Гость|27.12.2016 12:00|

автобусники уже охренели, носятся правила не соблюдают...

Гость|27.12.2016 12:02|

Какая контора такие и водители. Давно уже стоит убрать их с рынка транспортных услуг.

Гость|27.12.2016 12:04|

Пока не произойдет ЧП, которой прогремит на федеральном уровне, в Пензе не будут шевелиться.

Гость|27.12.2016 12:06|

Возьмите комментарий у ген. директора Фомина.

Гость|27.12.2016 12:09|

К Фомину только бабло стекается, а так он ни при чём :)

Гость|27.12.2016 12:13|

Опель налево поворачивал. Поворотник включил. Автобус в него въехал. В чем вина водителя Опеля?

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Имя: Гость
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