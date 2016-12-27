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Происшествия | Попавший в аварию автобус эвакуировали с помощью спецтехники

27.12.2016|16:13
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Водитель автобуса маршрута № 66 досрочно завершил перевозку пассажиров. Вот только доставить людей в целости и сохранности до места назначения он не смог. На улице Калинина его машина протаранила мачту освещения.

Автобус двигался в сторону Южной Поляны по крайней левой полосе. Перед ним иномарка начала совершать поворот.

Пытаясь избежать столкновения с ней, мужчина за рулем пассажирского транспорта выехал на встречную полосу, которая чудом в тот момент была свободна. Легковушку он все же зацепил и после этого врезался в столб. Комментировать произошедшее водитель и кондуктор отказались.

По словам очевидцев, несколько пассажиров в салоне получили травмы. Чтобы освободить поврежденный автобус, пришлось вызывать спецтехнику.

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