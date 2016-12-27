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Происшествия | Пензенские волонтеры начали поиск 61-летнего Николая Королева

27.12.2016|11:10
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Волонтеры пензенского отряда «Лиза Алерт» разыскивают Николая Васильевича Королева. 61-летний мужчина ушел из дома в рабочем поселке Колышлей 19 декабря, и до настоящего времени его местонахождение остается неизвестным.

Рост пропавшего около 175 см, волосы седые, телосложение худощавое. В день исчезновения он был одет в серо-зеленую куртку с капюшоном, черные брюки, утепленные галоши, на голове - меховая кроличья шапка.

«Может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи», - сообщают участники отряда «Лиза Алерт».

Всех, кто видел мужчину или обладает какой-либо информацией о том, где он может находиться, просят обратиться по телефону 8 800 700 54 52.

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