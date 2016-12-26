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Происшествия | В Пензе найден повешенным неустановленный мужчина

26.12.2016|13:56
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Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, найденного мертвым в Пензе.

Сообщение о том, что в 1,5 км от улицы Брюллова (микрорайон Междуречье) обнаружен повешенным неустановленный мужчина без видимых признаков насильственной смерти, поступило в полицию в воскресенье, 25 декабря, в 7:45. Давность наступления смерти составила около четырех часов.

Погибшему на вид 50 лет, он имеет рост 170-175 см, плотное телосложение, темные с сединой волосы. Был одет в темную вязаную шапку со светлой горизонтальной полосой, темно-синюю матерчатую короткую куртку, серый свитер, синюю футболку в полоску, темно-синие штаны, черные полуботинки.

Материалы направлены в Следственное управление СКР по Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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Гость|26.12.2016 14:13|

На смерть так основательно не одеваются, помогли видимо.

Гость|26.12.2016 14:25|

Сочинение сдал на пять

Гость|26.12.2016 14:27|

Из-за Дизеля расстроился.

Гость|26.12.2016 14:33|

шо, опять?

Гость|26.12.2016 14:42|

я наркоман из заречного

Гость|26.12.2016 14:47|

Гость писал(a):

я наркоман из заречного
Ловите наркомана!!

Гость|26.12.2016 15:37|

Гость писал(a):

Из-за Дизеля расстроился.
Ждем массовый падеж болельщиков псевдокоманды.

Гость|26.12.2016 16:46|

из командировки вернулся,или с рыбалки

Гость|26.12.2016 16:49|

Ну установили, мужчину то?

Гость|26.12.2016 17:15|

Положили уже...

Гость|26.12.2016 17:17|

Вот урок судьбы. Жил, что-то делал для себя, а как помер, даже узнать не могут...

Так и злобные трепачи на этом форуме. Никто и не узнает, когда кто-то их них околеет. Ничтожные люди...

Гость|26.12.2016 17:19|

Гость писал(a):

Вот урок судьбы. Жил, что-то делал для себя, а как помер, даже узнать не могут...

Так и злобные трепачи на этом форуме. Никто и не узнает, когда кто-то их них околеет. Ничтожные люди...

Ну наконец то! Ты что же раньше свое сообщение не написал? Ждать устали...

Гость|26.12.2016 17:23|

Гость писал(a):

Никто и не узнает, когда кто-то их них околеет. Ничтожные люди...
Нас радует что хоть ты-то знаешь свою дату наверняка!

Гость|26.12.2016 17:24|

Ты мне не тычь, я те не василь кузьмич...

Гость|26.12.2016 17:27|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Никто и не узнает, когда кто-то их них околеет. Ничтожные люди...
Нас радует что хоть ты-то знаешь свою дату наверняка!
Даже если всей вашей капеллой от боярышника околеете, и то люди будут репу чесать-гадать, кто такие...

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Имя: Гость
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