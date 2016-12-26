26.12.2016 | 13:56

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность человека, найденного мертвым в Пензе.

Сообщение о том, что в 1,5 км от улицы Брюллова (микрорайон Междуречье) обнаружен повешенным неустановленный мужчина без видимых признаков насильственной смерти, поступило в полицию в воскресенье, 25 декабря, в 7:45. Давность наступления смерти составила около четырех часов.

Погибшему на вид 50 лет, он имеет рост 170-175 см, плотное телосложение, темные с сединой волосы. Был одет в темную вязаную шапку со светлой горизонтальной полосой, темно-синюю матерчатую короткую куртку, серый свитер, синюю футболку в полоску, темно-синие штаны, черные полуботинки.

Материалы направлены в Следственное управление СКР по Пензенской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.