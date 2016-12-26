Сотрудники СУ СК России по Пензенской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения в сгоревшем доме тел четырех человек.
Напомним: в воскресенье, 25 декабря, в селе Старое Демкино Шемышейского района дотла сгорел деревянный жилой дом.
В огне погибли супружеская пара (65-летний мужчина и 69-летняя женщина), а также их 42-летний сын и 63-летний брат хозяйки дома.
«В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Отрабатываются различные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электрического прибора», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области.
Бухали. 99% что бухали. Поэтому это закономерно. Но жаль людей.