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Происшествия | Установлены личности погибших при пожаре в Шемышейском районе

26.12.2016|10:44
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Сотрудники СУ СК России по Пензенской области проводят доследственную проверку по факту обнаружения в сгоревшем доме тел четырех человек.

Напомним: в воскресенье, 25 декабря, в селе Старое Демкино Шемышейского района дотла сгорел деревянный жилой дом.

В огне погибли супружеская пара (65-летний мужчина и 69-летняя женщина), а также их 42-летний сын и 63-летний брат хозяйки дома.

«В настоящее время на месте происшествия находится следственно-оперативная группа. Отрабатываются различные версии, в том числе неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электрического прибора», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пензенской области.

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Гость|26.12.2016 11:10|

Бухали. 99% что бухали. Поэтому это закономерно. Но жаль людей.

Гость|26.12.2016 11:24|

Гость писал(a):

Бухали. 99% что бухали. Поэтому это закономерно.
Не, все трезвые. Угорели.

Имя: Гость
Комментарий:

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