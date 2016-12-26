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Происшествия | При пожаре в Шемышейском районе погибли четыре человека

26.12.2016|09:23
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В воскресенье, 25 декабря, в Шемышейском районе произошел пожар, унесший жизни сразу нескольких человек.

Сигнал о возгорании жилого дома на улице Елаева в селе Старое Демкино поступил на пульт дежурного в 23:11. Несмотря на усилия спасателей, огонь полностью уничтожил деревянное строение.

«Для ликвидации пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области привлекалось шесть человек, три единицы техники», - пояснили в пресс-службе ведомства.

По сведениям ИА «ПензаИнформ», в результате трагедии погибли четверо: 65-летний мужчина, 67-летняя женщина и два человека, личности которых устанавливаются.

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