26.12.2016 | 16:18

В селе Старом Демкини произошел пожар. Огонь заметили около полуночи.

«По приезде сотрудники увидели, что дом горит открытым огнем. Внутри могли находиться люди. Через 30 минут пожар был локализован, еще через 40 - ликвидирован. При разборе конструкций обнаружили четыре тела», - сообщил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Это были местные жители - добропорядочные люди, к тому же инвалиды. Соседи пока не могут прийти в себя.

«Сгорели сын, мать, отец и брат отца. Остался один парень», - рассказала одна из соседок.

«Мальчишки стали кричать, бить окна лопатой, но к тому времени, наверное, все уже угорели. Они инвалиды по зрению. Смогли только до порога дойти», - добавила другая.

Единственного выжившего в этой катастрофе инвалида детства приютили родственники.