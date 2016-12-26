26.12.2016 | 10:49

В воскресенье, 25 декабря, около 3:00 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании квартиры в доме № 45 на улице Ленина в Заречном.

На место происшествия немедленно выехали семь спецавтомобилей и 18 человек личного состава. На третьем этаже пожарные увидели, что из-под двери квартиры идет дым. Сотрудники звена газодымозащитной службы с помощью трехколенной лестницы поднялись на балкон, проникли в квартиру и обнаружили, что на четырех квадратных метрах тлеет мебель.

В сильно задымленной квартире найдены два мужчины в возрасте 60 и 64 лет без признаков жизни. Точную причину смерти пенсионеров установит судебно-медицинская экспертиза.

«Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении. Материалы по факту пожара, унесшего жизни двух людей, направлены в городской отдел следственного комитета», - сообщает портал «Город Z» со ссылкой на начальника центра противопожарной пропаганды и общественных связей Светлану Стульникову.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Пензенской области, по факту гибели людей проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним: в этот же день в селе Старое Демкино Шемышейского района дотла сгорел деревянный жилой дом. В огне погибли четыре человека - супружеская пара (65-летний мужчина и 69-летняя женщина), их 42-летний сын и 63-летний брат хозяйки дома.