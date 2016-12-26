26.12.2016 | 15:58

В субботу, 24 декабря, в 9:50 в полицию поступило сообщение о том, что в сарае, принадлежащем жительнице села Богословка Пензенского района, обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Погибший оказался 45-летним местным жителем, который нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Давность смерти составила около суток. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения.

«Материалы направлены в Следственное управление СК РФ по Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.