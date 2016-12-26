Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|26 дек 2016|18:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |

  63.97 $ 61.33 — курс продажи

  63.07 $ 60.39 — курс покупки

  63.97  |  $  61.33
 

Происшествия | 45-летний житель Богословки насмерть замерз в сарае односельчанки

26.12.2016|15:58
Печать

В субботу, 24 декабря, в 9:50 в полицию поступило сообщение о том, что в сарае, принадлежащем жительнице села Богословка Пензенского района, обнаружен труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Погибший оказался 45-летним местным жителем, который нигде не работал и злоупотреблял спиртным. Давность смерти составила около суток. По предварительным данным, мужчина скончался от переохлаждения.

«Материалы направлены в Следственное управление СК РФ по Пензенской области», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления МВД.

0
0
0
0
Гость|26.12.2016 16:11|

Сходил на свидание.

Гость|26.12.2016 17:54|

Влупить, наверное, хотел. Ждал когда за дровами пойдет, а у нее отопление газовое.

Гость|26.12.2016 17:57|

Мог бы и через окно вздрочнуть, и домой пойти тихонько.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!