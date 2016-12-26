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Происшествия | 28-летняя жительница Городища найдена погибшей в своем доме

26.12.2016|17:43
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В воскресенье, 25 декабря, в 15:35 в полицию поступило сообщение о том, что в Городище в своем доме найдена мертвой 28-летняя женщина. Давность смерти составила около 30 минут.

Погибшая злоупотребляла спиртными напитками. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Предположительной причиной гибели молодой женщины стала асфиксия. Подробную картину произошедшего восстановят сотрудники Следственного управления СК РФ по Пензенской области.

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Гость|26.12.2016 17:54|

Ну наконец-то грандиозная новость!

А то все про Белозерцева, да про Кузнецову...

Имя: Гость
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