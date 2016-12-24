24.12.2016 | 11:38

В ночь с 23 на 24 декабря на дорогах Пензенской области пострадали двое мужчин-пешеходов.

Первый инцидент произошел в 23:30 на улице Сергеева, 52, в Нижнем Ломове. 22-летний водитель автомобиля Kia Rio допустил наезд на гражданина в возрасте 29 лет. Тот получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В 2:10 похожий случай произошел на улице Суворова, 90, в Пензе. 50-летний мужчина оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2106, за рулем которого находился 23-летний водитель. Пострадавшего также доставили в больницу. О тяжести полученных им травм не сообщается.

«По данным фактам проводятся проверки», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Напомним: в минувшую пятницу в Городищенском районе погибла 77-летняя женщина. Ее сбил 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110.