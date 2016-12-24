Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|24 дек 2016|18:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-3oC
Завтра | Облачно |

  66.56 $ 63.95 — курс продажи

  61.26 $ 58.60 — курс покупки

  66.56  |  $  63.95
 

Происшествия | Ночью в Пензенской области сбили двоих мужчин

24.12.2016|11:38
Печать

В ночь с 23 на 24 декабря на дорогах Пензенской области пострадали двое мужчин-пешеходов.

Первый инцидент произошел в 23:30 на улице Сергеева, 52, в Нижнем Ломове. 22-летний водитель автомобиля Kia Rio допустил наезд на гражданина в возрасте 29 лет. Тот получил телесные повреждения и был госпитализирован.

В 2:10 похожий случай произошел на улице Суворова, 90, в Пензе. 50-летний мужчина оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2106, за рулем которого находился 23-летний водитель. Пострадавшего также доставили в больницу. О тяжести полученных им травм не сообщается.

«По данным фактам проводятся проверки», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Напомним: в минувшую пятницу в Городищенском районе погибла 77-летняя женщина. Ее сбил 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!