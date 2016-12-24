24.12.2016 | 13:02

В Нижнеломовском районе ликвидировали последствия аварии, произошедшей утром в субботу, 24 декабря.

По предварительным данным, в 9:25 на трассе М5 «Урал» на территории села Вирга столкнулись три автомобиля: легковые «Лада-Гранта», Fiat и грузовой Scania.

«Имеются пострадавшие», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

О том, сколько их, и насколько тяжелые травмы они получили, пока не сообщается.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось три сотрудника ГУ МЧС, выезжала одна единица техники.

По факту случившегося начата проверка.