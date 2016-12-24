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Происшествия | На трассе в селе Вирга столкнулись три автомобиля

24.12.2016|13:02
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В Нижнеломовском районе ликвидировали последствия аварии, произошедшей утром в субботу, 24 декабря.

По предварительным данным, в 9:25 на трассе М5 «Урал» на территории села Вирга столкнулись три автомобиля: легковые «Лада-Гранта», Fiat и грузовой Scania.

«Имеются пострадавшие», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

О том, сколько их, и насколько тяжелые травмы они получили, пока не сообщается.

Для ликвидации последствий аварии привлекалось три сотрудника ГУ МЧС, выезжала одна единица техники.

По факту случившегося начата проверка.

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Гость|24.12.2016 13:28|

там надо постоянно ставить дпс тк аварийно опасный участок

Гость|24.12.2016 13:30|

дпс вообще не работают

Гость|24.12.2016 13:35|

penzainform.ru писал(a):

О том, сколько их, и насколько тяжелые травмы они получили, пока не сообщается
Как узнаете, обязательно сообщите, а то уже приступ подкатывает. В следующем новостном выпуске уж обязательно.

Гость|24.12.2016 13:53|

Гость писал(a):

дпс вообще не работают
Онито тут причём? Тут вина на чиновниках ..дороги узкие, не чищенные...да и брак на этих дорогах слабо управляемый в виде

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Гранта»
вот и результат,а гаишники только констатируют и ведут статистику.

Гость|24.12.2016 14:06|

Гость писал(a):

заходите в Хмельную легенду.я Пивной Кароль вас обслужу по полной .Жду вас братья.Я на кижетовой 19
Мы уже тут, под дверью! Всё круть! Счас будем ! Рыбка есть ?

Гость|24.12.2016 14:09|

только чипсоны

Гость|24.12.2016 14:56|

Гость писал(a):

не ходите туда там отравитесь!
Чем? Боярышником ?

Гость|24.12.2016 17:38|

пиво разбавленое тухляком

Имя: Гость
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