В Нижнеломовском районе ликвидировали последствия аварии, произошедшей утром в субботу, 24 декабря.
По предварительным данным, в 9:25 на трассе М5 «Урал» на территории села Вирга столкнулись три автомобиля: легковые «Лада-Гранта», Fiat и грузовой Scania.
«Имеются пострадавшие», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.
О том, сколько их, и насколько тяжелые травмы они получили, пока не сообщается.
Для ликвидации последствий аварии привлекалось три сотрудника ГУ МЧС, выезжала одна единица техники.
По факту случившегося начата проверка.
там надо постоянно ставить дпс тк аварийно опасный участок