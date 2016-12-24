В Городищенском районе выясняют обстоятельства и причину трагического ДТП, унесшего жизнь пенсионерки.
Инцидент произошел в пятницу, 23 декабря, на улице Ленина в селе Архангельском. По предварительным данным, в 17:20 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 сбил женщину в возрасте 77 лет.
«От полученных телесных повреждений она скончалась на месте», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.
Для ликвидации последствий ДТП потребовалось привлечение сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области. На место выезжали два человека.
В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.
penzainform.ru писал(a):хламобраковозку тут же в утиль!